«الثقافة» تحتفل بالعيد القومي للإسكندرية.. ندوات ومعارض وعروض فنية

تقدم وزارة الثقافة ندوة عن شيخ الدراما الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في قصر ثقافة الأنفوشي اليوم في السابعة مساء، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية الذي يوافق يوم 26 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن قصر الثقافة بالأنفوشي سيفتتح معرض للفنون التشكيلية في السابعة مساء اليوم الخميس، وحفل موسيقى عربية في الثامنة مساء، وفي العاشرة عروض فرقة التنورة التراثية يليها فرقة العريش للفنون الشعبية.

مسابقة كشاف المترجمين

كما أعلن المركز القومي للترجمة أسماء الفائزين بجائزة كشاف المترجمين في دروتها الثالثة للاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية، وتقدم لها 63 ترجمة عن 9 لغات هي الإنجليزية، الأسبانية، الألمانية التركية، الصينية، الإيطالية، الفرنسية، الفارسية، الروسية، وفاز بها كل من:

أسماء الفائزين كالتالي:

1- عن اللغة الإنجليزية: سلمى رضا محمد ثابت، وشريهان مدحت حسنين حسن، ورنا طارق محمود سالم، وأسماء رجب الشافعي.

2- عن اللغة الاسبانية: تامر مبروك السيد الهلالي، دعاء صلاح محمد المصلحي، ورحاب محمد مصطفى إبراهيم.

3- عن اللغة الألمانية: خديجة محمد زكي مصطفى، سما أشرف السيد العجمي، فيروز عزت شاكر جورجي.

4- عن التركية: عبير طلعت محمد السيد.

5- عن اللغة الصينية: فازت فاطمة الزهراء محمد عبد الجواد حسين

6- عن الإيطالية: فاطمة الزهراء عماد حنفي.

7- عن الفرنسية: ليلى أحمد السيد إبراهيم.

8- عن اللغة الفارسية: مروة زناتي عثمان بطاح، وفاطمة أحمد حسن سيد.

9- عن اللغة الروسية: نورهان دياب عبد المنعم دياب.