آخر فرصة للتقديم في الوظائف التعليمية 1445 في السعودية.. اعرف الخطوات

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن أن آخر موعد للتقديم على الوظائف التعليمية 1445 في السعودية وعددها 11551 وظيفة هو اليوم الأحد الموافق 12 محرم الذي يوافق 30 يونيو 2023، وفق الضوابط والشروط المعروضة، والتي منها أن التقديم سيكون الكترونيًا عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

وأضافت الوزارة السعودية في بيانها الصادر عنها منتصف الشهر الجاري، أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية.

آخر موعد للتقديم في الوظائف التعليمية 1445 في السعودية

وبحسب الوزارة فإنه تم فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في العديد من القطاعات التعليمية ما بين مدرسين وإداريين في عدد كبير من المناطق السعودية، وكان عدد الوظائف المتاحة 11551 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد، وبدء التقديم الثلاثاء الماضي 7 محرم الموافق 25 يوليو الجاري، على أن يكون أخر موعد للتقديم في الوظائف التعليمية 1445 في السعودية هو يوم الأحد 12 محرم الموافق 30 يونيو الجاري في تمام الساعة 11 مساءً.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية بالسعودية

وأوضحت الوزارة آلية التقديم على الوظائف التعليمية والتي جاءت كالآتي:

الدخول على المنصة الموحدة للتوظيف جدارات.

التأكد من صحة البيانات، مع العلم أنه في حالة وجود إختلاف فيجب أن يتم تقديم اعتراض لتسني إعادة الدراسة، والضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

اختيار الرغبة فى الوظيفة من خلال الضغط على المربع المخصص لذلك في الطلب.

اختيار نوع الوظيفة، وترتيب الأماكن حسب الأولوية.

الضغط أخيرًا على حفظ.