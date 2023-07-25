الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية... تعرف علي الخطوات وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية، وتوفير 11551 وظيفة تعليمية للجنسين في عدد كبير من الإدارات التعليمية بالمملكة، وذلك عبر منصة جدارات الوطنية للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص.

الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية

يمكن للراغبين في التقدم لـ الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية، التقديم عبر المنصة الوطنية، ومن المتوقع أن يتم تعيين المعلمين الجدد برتبة معلم ممارس اعتبارًا من شهر محرم 1445.

الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية تهدف من خلالها وزارة التعليم السعودية إلى تحسين جودة نتائج التعليم، وتطويرها من خلال توظيف 11551 معلمًا ومعلمة في عدد كبير من الإدارات التعليمية بالمملكة، وخاصة في المسارات التعليمية بالمرحلة الثانوية.

ويهدف التوظيف الحالي إلى تعزيز مخرجات التعليم وتحسين مستوى التنافسية للطلاب على المستوى العالمي، وتسعى الوزارة إلى تحقيق هدفها الوطني واستراتيجيتها بحلول عام 2030، وهو تحسين جودة التعليم في المملكة العربية السعودية وتطويره، والوصول بالطلاب إلى أعلى مستويات الأداء والتفوق في مختلف المجالات.

وإذا كنت معلمًا ممارسًا وتحمل إحدى الشهادات الموضحة في الفقرة التالية (إحياء، لغة إنجليزية، حاسب آلي، إدارة، كيمياء، رياضيات، فيزياء)، فيمكنك التقدم لشغل وظائف وزارة التعليم السعودية الـ1445 المعلنة عبر منصة جدارات للتوظيف، وتتوفر شروط وضوابط التقديم على الوظائف المذكورة في منصة جدارات.

شروط الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية

أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف من الجنسية السعودية، وفي حال حصوله على الشهادة خارج المملكة، يجب تقديم معادلة الشهادة الموثقة، ويجب أن يتوفر لدى المتقدم شهادة جامعية موثقة تثبت حصوله على تخصص مطلوب للتقدم للوظيفة، كما يجب أن يستوفي المتقدم جميع شروط ومعايير ممارسة المهنة المطلوبة وأن يكون قادرًا على مزاولتها بعناية ونجاح.

ومن المتوقع أن يتم البدء في قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم الـ1445 عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، ويمكن البدء في عملية التقديم اعتبارًا من اليوم، ويجب اتباع الخطوات المحددة من قبل المنصة لاستكمال عملية التقديم.

خطوات التسجيل في الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية

للوصول إلى منصة جدارات وتقديم طلب التوظيف لوظائف التعليم الـ1445، يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

- قم بزيارة منصة جدارات.

- إنشاء حساب شخصي إذا كانت هذه هي زيارتك الأولى.

- انقر على أيقونة الوظائف الحكومية الموجودة في المنصة.

- اختر الوظائف التعليمية من بين الخيارات المتاحة على جدارات.

- سجل بياناتك الشخصية واتبع الخطوات المحددة لإتمام عملية التسجيل، وأدخل جميع الملفات والوثائق المطلوبة لإكمال عملية التقديم.

ويتاح للمتقدمين لوظائف التعليم الـ1445 التقديم عبر منصة جدارات اعتبارًا من الساعة 09:00 صباحًا اليوم وحتى الساعة 11:00 مساءً، كما يتم فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم 7 محرم الموافق 25 يوليو ويستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 12 محرم الموافق 30 يوليو 2023.

ومن المتوقع الإعلان عن أسماء المرشحين في يوم 10 محرم 1445 الموافق 1 أغسطس 2023، ويجب على المتقدمين الاطلاع على جميع شروط التقديم ومعايير المهنة والوثائق المطلوبة واتباع الخطوات المحددة في جدارات لإكمال عملية التقديم بنجاح.