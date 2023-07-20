السعودية تكشف عن مزايا تأشيرة جديدة تسمح لصاحبها بأداء العمرة

أتاحت وزراة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تأشيرة «الزيارة الشخصية»، التي يستطيع من خلالها مواطنو المملكة دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء العمرة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

مزايا التأشيرة الجديدة

وذكرت الوزارة في بيان لها عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن المواطنين السعوديين بإمكانهم دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة عبر «تأشيرة الزيارة الشخصية»، مع الإعلان أن هناك 4 مزايا للتأشيرة الجديدة، وهي «إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة».

مدد التأشيرات المختلفة

وأوضحت وزارة الحج، في البيان الخاص بها، أن التأشيرة تنقسم إلى نوعين، حيث تمتد صلاحية التأشيرة الشخصية التي يمكن استخدامها للسفرة الواحدة إلى 90 يوماً، أما صلاحية التأشيرة الشخصية متعددة السفريات فهي 365 يوماً، بمدة إقامة 90 يوماً، ويمكن التقدم لهذه التأشيرات عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

استقبال معتمرين جدد

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الحج والعمرة أنها استقبلت المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية لموسم العمرة للعام الجديد 1445 هجري، ضمن رؤية المملكة 2030 للعمل على تذليل العقبات لزوار بيت الله الحرام، وأكدت الوزارة أن زيارة المسجد النبوي تتم عبر منصة «نسك» التي أنشأتها السعودية للتسهيل على الزوار.