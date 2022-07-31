خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444.. أونلاين فقط

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية 1444، حيث توفر الوزارة 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وذلك من خلال موقع جدارة الإلكتروني، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لتعيين مدرسين برتبه «معلم ممارس».

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، تفاصيل وخطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444 وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم السعودية، في السطور التالية:

موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444

وبحسب المعلن، فأن باب التقديم على الوظائف التعليمية 1444، فُتح اليوم الأحد من الساعة 9 صباحًا بتوقيت أم القرى، ويستمر حتى الخميس 9 محرم 1444 و7 أغسطس، حيث يغلق باب التقديم في تمام الساعة 12 صباحًا، على أن يتم إعلان نتيجة المقبولين 15 محرم 1444 هـ، والأربعاء 13 أغسطس.

شروط التقديم على وظائف جدارة التعليمية 1444

وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية، كشفت عن ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين لتلك الوظائف وهي:

- المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة جامعية مناسبة لهذا التخصص، وفي حالة الحصول على شهادة جامعية من خارج المملكة يجب أن يكون حاصلا على معادلتها من السعودية.

- توافق المعايير المهنية وتحقيق شروط مزاولة مهنة التعليم.

- يتم التقديم بشكل إلكتروني ورفع كل المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444

وحتى تتمكن من التقديم على الوظائف التعليمية المتاحة بالمملكة العربية السعودية، يجب عليك اتباع بعض الخطوات، وهي:

الدخول على موقع جدارة، وتسجيل الدخول «يشترط أن تكون حامل للجنسية السعودية».

قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على الموقع.

اختيار أيقونة الوظائف التعليمية في المملكة.

وبعد ذلك تظهر صفحة خاصة بجميع الشروط والاشتراطات وهنا يجب الضغط على موافقة.

قم بتسجيل البيانات الشخصية بوضوح ودقة شخصية.

ويتم تحديد المستندات اللازمة التي يحب رفعها إلكترونيًا.

وأخيرًا يتم حفظ الطلب في حالة استكمال البيانات أو إرسال في حالة كانت البيانات واضحة وصحيحة.