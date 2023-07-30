محافظ أسيوط يعلن تطوير 5 مستشفيات مركزية وإنشاء 137 وحدة صحية في 7 قرى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

حياة كريمة تغير واقع المواطن المصري

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة.

محافظ أسيوط يتابع مستشفى حميات الشامية

وأطمئن اللواء عصام سعد على الوضع الصحي للمرضى بمستشفى حميات قرية الشامية بمركز ساحل سليم علي أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتي تشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

مستشفى ساحل سليم النموذجي

وتابع سير العمل بوحدة الكلى الصناعي بالقرية والذي تم نقل جميع مرضى الغسيل الكلوي به لحين الانتهاء من انشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد خلال الأشهر القادمة واطمئن على حالة المرضى بالوحدة التي يبلغ عدد الأجهزة بها حوالي 22 جهاز وتخدم 112 مريضا موجهًا بتقديم كافة أوجه الخدمة الطبية للمرضى.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بأقسام مستشفى حميات الشامية والذي تم انشاؤه بتكلفة 32 مليون جنيه وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتلبية احتياجات المواطنين والتقى بعض المرضى بقسم الاستقبال بالمستشفى واطمئن على جودة الخدمات المقدمة لهم.