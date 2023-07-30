تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في أسيوط

جدد قاضي المعارضات حبس أحد الأشخاص بتهمة النصب في أسيوط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق أمرت خلال الجلسة السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية لارتكاب واقعة النصب

تناول قانون العقوبات، العقوبة القانونية لارتكاب جريمة النصب على المواطنين، وأوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أنّ المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

تفاصيل واقعة النصب على المواطنين

وفيما يتعلق بتفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة أسيوط، فقد توصلت التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين، إذ استولى منهم على مبالغ مالية، بعدما أوهمهم باستثمارها في عدد من الأنشطة التجارية مقابل الحصول على أرباح بالمخالفة للقانون.

كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم مرتكب الواقعة بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبطه بحوزته 33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، و6 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.