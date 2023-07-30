ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1760 قضية متنوعة.

ضبط 13 ألفا و988 قضية سرقة تيار كهربائي

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13988 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 140 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 89 قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات منها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.