إزاي أجيب نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط سريع وخطوات بسيطة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، غدًا، كما سيُعلن غدًا نسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع، لذا يبحث الطلاب عن (إزاي أجيب نتيجة الثانوية العامة 2023).

إزاي أجيب نتيجة الثانوية العامة 2023

إزاي أجيب نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر موقع «الوطن» من خلال الرابط الإلكتروني، وبحسب وزارة التربية والتعليم، حول نتيجة الثانوية العامة، أنّ من المنتظر اعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة، حيث إنّها تخضع حاليًا للعديد من مراحل وخطوات التدقيق والمراجعة والتدقيق قبل إعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تبدأ وزارة التعليم العالى ، فى الإعلان عن إجراءاتها لفتح أبواب تنسيق القبول بالكليات وفقا لمراحلها الثلاثة، خاصة ان نسب النجاح فى امتحانات الثانوية العامة 2023، زادت في جميع المواد بنسب 3% عن نتيجة الثانوية العامة فى العام الماضي، وخاصة فى الفيزياء والكيمياء، وهي على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9 %.

- الجغرافيا 91.6 %.

- الرياضيات البحتة 89.7 %.

- الرياضيات التطبيقية 88.5 %.

- الأحياء 90.6 %.

- الجيوليوجيا 91.1 %.

- التاريخ 90.2 %.

- الفيزياء 91%.