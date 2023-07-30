إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي غدا.. والأوائل مساء اليوم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي، يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع.

إعلان نتيجة الثانوية العامة رسمياً بالمدارس يوم 1 أغسطس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ إبلاغ أوائل الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد 30 يوليو وتهنئتهم بتفوقهم الدراسي، على أن يتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة رسمياً بالمدارس يوم 1 أغسطس.