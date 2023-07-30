العشرة الأوائل في الثانوية العامة 2023.. العدد يتخطى 30 و«السر» في المكررين

تتخطى قائمة العشرة الأوائل الثانوية العامة 2023 عدد أكثر من 30 طالبا وطالبة، بسبب تكرار ترتيب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الوطن»، وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة.

العشرة الأوائل الثانوية العامة 2023

ويندرج في قائمة العشرة الأوائل الثانوية العامة 2023 أكثر من 30 طالبا وطالبة حصلوا على أعلى المجاميع في نتيجة الثانوية العامة، فيما لم يحصل أي من الأوائل على مجموع 100%، ووفقا للمصادر:

- الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيُجري اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم على تفوقهم.

- قائمة العشرة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 تضم بالتكرار أوائل شعبة علمي علوم، وأوائل شعبة علمي رياضة، وأوائل الشعبة الأدبية، وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- لم تشهد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجود أي مجاميع فلكية.

- مجاميع الثانوية العامة 2023 والتنسيق أقل من العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ويتيح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ضمن خدماته التي يقدمها للطلاب وأولياء الأمور، إذ يتم إرسال النتيجة في رسالة على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، بعد تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، والتي تشمل رقم الجلوس والاسم رباعيا واختيار الشعبة، مع تسجيل البريد الإلكتروني واسم المحافظة، لإرسال النتيجة فور ظهورها.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في بيان رسمي، إنّ نتيجة الثانوية العامة تمر حاليًا بمراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.