«بيطري القناة» تفتح باب التقديم لـ81 برنامجا علميا بالدراسات العليا

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن كلية الطب البيطري ستفتح باب القبول في 81 برنامجا علميا لطلاب الدراسات العليا في الكلية بداية من 1 أغسطس المقبل.

أضاف مندور في بيان صحفي اليوم الأحد أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطري يقوم بدور كبير لصقل الخريجين بالمعلومات والمهارات المختلفة في المجالات العلمية المختلفة، مشيرا إلى أن باب القبول لبرامج الدراسات العليا مستمر بكلية الطب البيطري حتى 30 سبتمبر 2023.

برامح كلية الطب البيطري

وتضمنت برامج كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس 81 برنامجا علميا ضم 16 برنامج دبلوم الدراسات العليا التخصصي و28 برنامج ماجستير العلوم الطبية البيطرية، و28 برنامج دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية و7 برامج دبلوم الدراسات العليا المهني و2 برنامج ماجستير مهني.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تمنح الطلاب الشهادات والدرجات العلمية مابين دبلوم الدراسات العليا والماجستيرالأكاديمي ودرجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية علي حسب البرنامج.

شروط القبول في برامج كلية الطب البيطري

وأشارت الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن شروط القبول فى الدراسات العليا بكلية الطب البيطري تضمنت أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أوما يعادلها طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأضافت أنه فيما يخص الدبلوم أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، أو ما يعادلها طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات للدراسة فقط ببرنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في بعض تخصصات العلمية (الإحصاء الحيوي، الكيمياء الحيوية، بيوتكنولوجيا الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي، حيوانات التجارب، التسويق والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية، والوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية).

وتابعت: «بالنسبة لغير المصريين يتم تطبيق القواعد المنظمة حسب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع موافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان الطالب يعمل، أو كتابة إقرار بأنه لا يعمل بأي جهة حكومية أو قطاع خاص».

وقالت إنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط التالي من هنا، كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي من هنا مشيرة إلى ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، مرفق الأوراق المطلوبة للتسجيل والمصاريف الدراسية لكل برنامج.