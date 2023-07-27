تعرف على موعد التقديم للدراسات العليا بحاسبات جامعة قناة السويس 2023
كتب:
أسماء زايد
08:06 ص | الخميس 27 يوليو 2023
جامعة قناة السويس- تعبيرية
أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من 1 أغسطس 2023 حتى 30سبتمبر2023.
المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا
وأوضحت الجامعة المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا للعام 2023- 2024 ، وهي كالتالي:
- شهادة البكالوريوس أصل + صورة.
- شهادة بيان تقديرات.
- شهادة الماجستير «للمتقدمين للدكتوراه فقط».
- شهادة تقديرات تمهيدي ماجستير للمتقدمين للدكتوراه في السويس.
- شهادة المعادلة.
- شهادة ميلاد الرقمية
- الموقف من التجنيد
- موافقة جهة العمل على التفرغ يومان.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إقرار بعدم القيد في دراسة عليا في جهة أخرى.
- المصروفات الدراسية بعد القبول.
- 6 صور شخصية
- 2 ملف بلاستيك + 4 جنيهات دمغة
برامج الدارسات العليا الموجودة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة
- الدكتوراه «علوم الحاسب - نظم المعلومات»
- الماجستير «علوم الحاسب - نظم المعلومات» .
- دبلوم «علوم الحاسب - نظم المعلومات - مهني في تكنولوجيا المعلومات».
شروط الالتحاق والقيد بالدبلوم
ولفتت الجامعة إلى أن شروط الالتحاق والقيد بالدبلوم تتمثل فيما يلي:
- يشترط لقيد الطالب للدبلوم «علوم الحاسب ونظم المعلومات» أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
- يشترط لقيد الطالب للدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب في المجالات المختلفة.