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تعرف على موعد التقديم للدراسات العليا بحاسبات جامعة قناة السويس 2023

كتب:

أسماء زايد
08:06 ص | الخميس 27 يوليو 2023
جامعة قناة السويس- تعبيرية

جامعة قناة السويس- تعبيرية

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من 1 أغسطس 2023 حتى 30سبتمبر2023.

المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

وأوضحت الجامعة المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا للعام 2023- 2024 ، وهي كالتالي:

- شهادة البكالوريوس أصل + صورة.

- شهادة بيان تقديرات.

- شهادة الماجستير «للمتقدمين للدكتوراه فقط».

- شهادة تقديرات تمهيدي ماجستير للمتقدمين للدكتوراه في السويس.

- شهادة المعادلة.

- شهادة ميلاد الرقمية

- الموقف من التجنيد

- موافقة جهة العمل على التفرغ يومان.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

-  إقرار بعدم القيد في دراسة عليا في جهة أخرى.

- المصروفات الدراسية بعد القبول.

- 6 صور شخصية

- 2 ملف بلاستيك + 4 جنيهات دمغة

برامج الدارسات العليا الموجودة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة

- الدكتوراه «علوم الحاسب - نظم المعلومات»

- الماجستير «علوم الحاسب - نظم المعلومات» .

- دبلوم «علوم الحاسب - نظم المعلومات - مهني في تكنولوجيا المعلومات».

شروط الالتحاق والقيد بالدبلوم

ولفتت الجامعة إلى أن شروط الالتحاق والقيد بالدبلوم تتمثل فيما يلي:

- يشترط لقيد الطالب للدبلوم «علوم الحاسب ونظم المعلومات» أن يكون حاصلا على  درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية  المعترف بها  من  المجلس الأعلى  للجامعات.

- يشترط لقيد الطالب للدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب في المجالات المختلفة.

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