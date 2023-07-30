مع بداية العد التنازلي خلال ساعات لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الأن عبر الرابط الخاص بموقع «الوطن»، ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور إعلانها رسميا خلال الساعات المقبلة.

خلال ساعات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن

وخلال ساعات يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن، حيث تواصل «الوطن» كعادتها كل عام، الحصول على النتيجة بشكل سريع عبر رابط الوطن، وذلك في إطار خدماتها المستمرة المقدمة لجميع القراء والمتابعين.

- الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع الوطن.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

ويُتوقع خلال الساعات المقبلة، إعلان موعد المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والاحتفاء بالأوائل وتكريمهم، واعتماد النتيجة رسمية بمجرد انتهاء المؤتمر، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة تتراوح بين 78 و79%.