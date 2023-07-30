الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن، يتم من خلال خطوات إلكترونية سريعة، بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وإعلانها في مؤتمر صحفي يقيمه، خلال الساعات المقبلة، من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن، سهل كثيرًا على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، الحصول على النتيجة من خلال رابط إلكتروني واحد وسريع، يتيح للجميع الحصول على النتيجة بمجرد إعلانها رسميًا.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال بوابة «الوطن» يرجى اتباع الآتي للحصول عليها قبل الآخرين:

- الدخول على روابط موقع الوطن هنا برقم الجلوس.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ما أكده محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بجريدة «الوطن» في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ستتم بعد الاعتماد الرسمي من وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه أسماء الأوئل وتكريمهم، بعد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.