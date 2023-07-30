عاجل.. رسالة مهمة من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رسالة مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023، قائلاً: «اطمئنوا النتائج مشرفة وكل طالب حصل على حقه كاملاً وأن التصحيح لم يكن به أي مشكلة».

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. مشرفة

وأضاف وزير التعليم لـ«الوطن»، أننا بذلنا جهدا كبيرة حتى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بدون خطأ واحد، لافتا إلى أن نسب النجاح هذا العام تدعو للفخر، ولكن هذا يعكس مجهود الطلاب واستيعابهم التطور الذي حدث في طريقة التقييم بإضافة أسئلة مقالية، لكن النسبة الأكبر من الطلاب كانوا على قدر كبير من المسئولية والفهم والوعي.

وأكد «حجازي»، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من مرحلة التجميع وتحديد أوائل مباشرة، قائلاً: «لا داعي للقلق».