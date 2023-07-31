هل يمكن تخزين الكهرباء لاستخدامها في المستقبل؟.. إليك التفاصيل

يتساءل عدد كبير من المواطنين بعد تنفيذ الحكومة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال للحد من انقطاعات التيار، بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وما صاحبها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتأثيرة على الوقود بمحطات إنتاج الكهرباء.. هل يمكن تخزين الكهرباء لاستخدامها في المستقبل؟.

بطارية المحمول تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن بالفعل تخزين الكهرباء واستخدامها في المستقبل لافتة إلى أن بطارية جهاز المحمول تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية لتستخدمها في المستقبل القريب.

تكلفة تخزين الطاقة الكهربائية أعلى من تكلفة توليدها

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر إلى أن تكلفة تخزين الطاقة الكهربائية أعلى من تكلفة توليدها وبالتالي تخزين كميات كبيرة من الطاقة لاستخدامها فيما بعد يعتبر حلا غير اقتصادي ناهيك أن عمر البطاريات قصير «عدة سنوات في أحسن الأحوال».

المساهمة في تخفيف أي اختلال بين العرض والطلب

وقالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إن الدور الأكثر أهمية لبطاريات التخزين ربما لا يقتصر على تخزين الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية، بل يمتد إلى المصادر المتجددة حيث تلعب البطاريات دوراً مهما بقدرتها على تخزين الإمدادات غير المنتظمة من الرياح والطاقة الشمسية والمساهمة في تخفيف أي اختلال بين العرض والطلب.

دمج محطات الضخ والتخزين الكهرومائية للمساعدة في تخزين الكهرباء

وتواصل مصر دراسة عدد من الطرق لتخزين الكهرباء كجزء من طموحاتها لزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة لتغطي 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 وتشمل هذه الطرق تطوير شبكة الكهرباء ودمج محطات الضخ والتخزين الكهرومائية للمساعدة في تخزين الكهرباء لاستخدامها في المستقبل.