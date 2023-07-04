أستاذ هندسة الطاقة: محطة بنبان للطاقة المتجددة الأكبر في إفريقيا والثالثة عالميا

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إنَّ الاهتمام بالطاقة المتجددة أحد المحاور المهمة التي اهتمت بها الدولة في تطوير قطاع الطاقة بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى ما حدث في عام 2014 حين أصدرت الدولة قانونا لتحفيز الاستثمار الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة ليتم إنشاء العديد من المحطات من بينها محطة بنبان الرائدة.

سلماوي: محطة بنبان الأكبر أفريقياً والثالثة عالمياً

وأضاف «سلماوي» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة من قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ «محطة بنبان تعد أكبر محطة بأفريقيا والشرق الأوسط والثالثة عالميا من حيث الحجم، وهذه المحطة اشترك فيها 32 مستثمرا وكل مستثمر بنى محطة في حدود 50 ميجا وات، وهناك محطات قليلة تنتج طاقة أقل».

«بنبان» مشروع استثماري وليس «طاقة متجددة فقط»

وتابع أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق: «محطة بنبان مشروع استثماري وليس مشروع طاقة متجددة فقط، ومن وجهة نظر الاستثمار هو مشروع رائع صنفه البنك الدولي كأحد أهم المشروعات التي تمت في العالم على مستوى الدول النامية».