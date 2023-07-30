أحمد الطاهري: مصر هيأت الأجواء المناسبة لتحقيق التقارب بين الفصائل الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن القضية الفلسطينية مركزية، وأن الانقسام الفلسطيني أثر بالسلب على المواطن في الأراضي المحتلة.

وأضاف «الطاهري»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر قدمت الأجواء اللازمة من أجل تقريب وجهات النظر لأنها حاضنة للقضية الفلسطينية، وتعمل منذ عام 2007 على تحقيق الوفاق الفلسطيني، ولكن هناك بعض الأمور الخلافية، وهذه الأمور محلها النقاش وعرض وجهات النظر وإيجاد صيغة للعمل المشترك بين الفصائل.

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «نترقب أن ينعكس ما جاء في البيانات وظهر قُبيل بدء الجلسة الأولى مع توافد ممثلي الفصائل الفلسطينية على ما يصبو إليه الشارع الفلسطيني وما يتمناه الشارع الفلسطيني».

تقريب وجهات النظر لتذليل الخلافات

وأكد أحمد الطاهري، أن مصر لم تدخر جهدا حتى تتحقق هذه الغاية ويتحقق لم الشمل الفلسطيني مجددا، مشددًا على أنها لن تكل أو تمل من تقريب وجهات النظر لتذليل الخلافات البينية.