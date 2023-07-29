كاتب صحفي: القضية الفلسطينية أحد مرتكزات العمل الدبلوماسي المصري

أوضح جمال الكشكي، الكاتب الصحفي، أهمية الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه دور واضح، ولا يمكن أن تُخطئه عين على الإطلاق عبر التاريخ.

العمل الدبلوماسي المصري

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن القضية الفلسطينية هي أحد مرتكزات العمل السياسي المصري والعمل الدبلوماسي المصري، الذي يهدف دائما لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تفتح وتوسع دائرة الدعم للقضية الفلسطينية، على سبيل المثال الدعم الثلاثي المصري الفلسطيني الأردني، لدعم القضية والحق الفلسطيني، أو من خلال توسع أكثر، مثلما شاهدنا في مجموعة ميونخ التي ضمت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.

مصر أول من تصدى للعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

وأكد أن التاريخ، شاهد على أن مصر دائمًا ما تتصدى سياسيًا ودبلوماسيًا لحماية الشعب الفلسطيني من خلال الكثير من المحاولات التي نجحت في إيقاف جميع محاولات إسرائيل للعدوان؛ سواء على قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقود هذا الإعمار منذ عام 2021.