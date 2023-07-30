البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

انتهت أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى، وفقًا لبيان البورصة.

مراجعة مؤشرات البورصة

وشهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منها إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.

مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويجرى بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو، ويجرى العمل بها بداية أغسطس عن الفترة من 1/1 إلى 30/ 6، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

مؤشر سندات الخزانة

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عددا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار.