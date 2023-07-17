أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه بنهاية التداولات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 0.97% إلى مستوى 17512.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.57% عند مستوى 3442.45 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.58%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة طفيفة 0.58%، عند مستوى 5112.06 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، وسجل ارتفاعا طفيفا 0.39% عند مستوى 3174.68 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 462.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 55.997 ألف صفقة، كما بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.176 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.