البورصة المصرية تستأنف عملها غدا بعد 4 أيام إجازة

تستأنف البورصة المصرية، العمل غدًا الاثنين الموافق 24-7-2023، بعد إجازة امتدت من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 حتى الأحد 23 من الشهر ذاته، وفقًا لأخبار البورصة المصرية، حيث تعطل العمل بها، في الفترة من الخميس 20 يوليو حتى الأحد 23 من الشهر ذاته، في إجازة رسمية للعاملين، بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو.

أخبار البورصة المصرية

وكانت البورصة المصرية، قد حققت مكاسب سوقية بلغت 113 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام الجاري.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 23.86%، عند مستوى 5197.46 نقطة خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 13.27% عند مستوى 3262 نقطة.

ونظمت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة «REFINITIV» التابعة لمجموعة بورصة لندن، 3 ورش عمل حول إفصاحات الاستدامة (البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال شهر يونيو الماضي.