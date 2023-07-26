البورصة المصرية: وقف العمل بمؤشر EGX50 بداية من أول أغسطس المقبل

قررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس، وذلك في إطار توجه البورصة المصرية نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق بما يكفل تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام الفئات المختلفة من المستثمرين.

المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية

وقالت البورصة في بيان لها، إنه في إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر، فقد رأت البورصة المصرية أن مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما.

EGX50 EWI هو أقل المؤشرات استخداماً

وقامت البورصة المصرية رغبة منها في معرفة رأي كافة عناصر السوق، بإجراء استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددها 17 شركة، واتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخداماً.

المؤشر الأنسب لإيقاف العمل به

وأفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.