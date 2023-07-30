مناقشة «مشكلات النشر العلمي» في برنامج تدريبي لـ26 باحثا بجامعة سوهاج

ناقشت جامعة سوهاج في برنامج تدريبي عن النشر العلمي، المشكلات التي تواجه البحث العلمي والحلول المقترحة لها من وجهة نظر المشاركين، كما تم استعراض رؤية واستراتيجية قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، كما تم تعريف المتدربين بأهمية النشر العلمي ودوره في المجتمع، مع عرض أمثلة لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، ومناقشة تصنيف المجلات العلمية حسب معامل التأثير وأهم دور النشر الدولية.

واختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه التدريبي عن «النشر العلمي»، والذي استهدف 26 عضو هيئة تدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

أهداف البرنامج التدريبي

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، وآلية اختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك، وأيضاً كيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي، مؤكداً على أن البرنامج يعد ضمن حقبة برامج البحث العلمي التي يقدمها المركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجدارة البحث العلمي، تماشياً مع خطة الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي لتكون فى صدارة صفوف التصنيف الدولي.

محاور البرنامج التدريبي

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاضر بالبرنامج التدريبي أنه تم خلال التدريب تحديد أهم النقاط الواجب مراعاتها لنجاح النشر العلمي بالمجلات الشهيرة، وكيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمي دوليا.