وظائف بـ«اليومية» للمهندسين في سوهاج.. اعرف التخصصات والشروط

أعلن ديوان عام محافظة سوهاج عن حاجته لـ16 مهندسا بعدة تخصصات منها، هندسة مدني، وتخطيط عمراني، وعمارة للعمل بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة بمعدل مهندس لكل وحدة بأجر يومي 90 جنيها.

شروط التقديم للوظيفة

وحدد ديوان عام محافظة سوهاج عدة شروط للقبول منها:

- ألا يزيد سن المتقدم للعمل على 40 عاماً.

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد جداً.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل عام 2020 وما بعدها وأن يكون مشتركا في نقابة المهندسين.

موعد التقديم للوظيفة

وحدد ديوان عام محافظة سوهاج 3 أيام لتلقى طلبات التوظيف بداية من يوم 24 يوليو الجاري حتى 26 يوليو من ذات الشهر، ويتم تقديم الطلبات بكل وحدة محلية تابع لها المتقدم بإدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية.

المستندات المطلوبة للتقديم

وكشف ديوان عام محافظة سوهاج المستندات المطلوبة للتقديم وهي،

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لشهرين على الأفل.

- صورة من كارنيه النقابة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.