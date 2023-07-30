تحرير 100 محضر تمويني خلال أسبوع في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 100 محضرا تموينيا في مجال الرقابة التموينية على المخابز البلدية، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

100 محضر متنوع ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

وأكد وصفي، خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الحملات التموينية التي شنتها المديرية أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية، عبارة عن 19 محضرًاً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 27 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

كما تم تحرير 19 محضرًا للتصرف في ألف و314 جوالا دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لتجميع دقيق بلدي مدعم حيث تم ضبط والتحفظ على 9 أجولة.

7 محاضر تموينية ضد بدالي التموين في بني سويف

كما تضمنت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف على مدار اسبوع من تحرير 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.