8 معلومات عن برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح برامج للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، ضمن البرامج المميزة التي سيتم إطلاقها في العام الدراسي المقبل 2022-2023.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب والمُشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، في بيان، إنه تم فتح باب التقديم لبرنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة البرمجيات.

معلومات برنامج الذكاء الاصطناعي

وبحسب بيانات رسمية لجامعة قناة السويس، فإن أهم المعلومات عن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات كالتالي:

1- برنامج مميز بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة.

2- يسعى إلى تخريج كوادر ذات تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات، بمهارات تميزهم في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

3- يؤهل برنامج الذكاء الاصطناعي الطلاب للعمل في مجالات علوم البيانات وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلولاً تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

4- يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

5- يتخصص الطلاب في العمل بقواعد البيانات الكبيرة، والتخصص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها، بالإضافة إلى الاختصاص في مجال التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.

6- برنامج هندسة البرمجيات برنامج خاص بمصروفات يعمل بنظام الساعات المُعتمدة، ويسعى إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب في تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات.

7- يؤهل البرنامج الطلاب على كيفية هيكلة أنظمة البرمجيات، وطرق إعادة استخدامها.

8- يعمل البرنامج على تعريف الطالب على طرق صيانة ومتابعة وقياس مدى كفاءتها وتوثيق تلك القياسات.