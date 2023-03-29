رئيس «المحطات النووية»: الحصول على إذن إنشاء الوحدة الثالثة بالضبعة إنجاز

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إنه استكمالا لإنجازات الهيئة في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية نجحت الهيئة في الحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية اليوم وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

إذن بإنشاء الوحدة النووية الثالثة

وأشار «الوكيل»، في تصريحات صحفية إلى أن صدور إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتأكد من استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لكافة المتطلبات الرقابية وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء للوحدة النووية الثالثة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 11-17 مارس 2023 بموقع الإنشاءات بالضبعة.

تنفيذ أعمال للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة

وأكد الوكيل أنه من المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء تنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

الإنجاز يعزز دور مصر الريادي

ولفت «الوكيل»، إلى أن هذا الإنجاز يعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشأة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية ثلاث وحدات نووية قيد الإنشاء من أصل أربع وحدات نووية.