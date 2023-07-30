«الجيل»: يجب تعيين قيادات المحافظات.. وشتا: نفتقد أسس علمية بالمحليات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إننا من المؤيدين المركزية الشديدة وبالتالي فنحن في الحزب مع نظام اختيار المحافظين والقيادات بالتعيين.

الحوار الوطني

وأضاف الشهابي، خلال جلسة الحوار الوطني لمناقشة قانون المحليات اليوم، أنه لا بد من وضوح للمستويات الإدارة المحلية في المحافظات؛ لتكون هناك رؤية واضحة لمحاسبة المُقصّرين.

وأكد ضرورة وضوح دور المجالس الشعبية في قانون المحليات التي طال انتظاره موضحا أن 80% من مشاكل المواطنين يمكن حلها من خلال المجالس المحلية.

الإدارة المحلية

وقال الدكتور محمد شتا خبير الإدارة المحلية، إنّ هناك مبلغ خصصته المعونة الأمريكية وصل 100 مليون بهدف دعم اللا مركزية، لكن بعد دراسة نظام المحليات في مصر وجد أنّه لا يوجد.

وأكد أنّه لا يوجد نظام للإدارة المحلية في مصر وأن أي قانون سيخرج سيكون مشوها، ولن يحدث ما يحتاجه المواطن المصري، مشددًا على أنّ مشاكل المواطنين تبدأ من المحليات وفساد الإدارة المحلية.

وهاجم شتا نظام إدارة المحليات في مصر، مطالبا بتوسيع عدد المحافظات اقتداء بالدول المتقدمة مثل فرنسا وتركيا، قائلا لماذا لا يكون لدينا ضعف عدد هذه المحافظات.

وأكد أنه لا نجاح لنظام المحليات طالما أنّه لا يوجد أسس علمية لنظام الإدارة المحلية ولن تحل الأزمة، مطالبا بانتخاب القيادات المحلية، جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة الأولى حول قانون الإدارة المحلية المدرج على جدول أعمال لجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

بينما قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إنّ الإدارة المحلية مقسمة الي خمس مستويات أنواع القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها في بعض المحافظات، واقترح تقسييمهم إلى مستويين قرية مركز محافظة، أو مدينة وحي ومحافظة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المحليات فى الحوار الوطني، إلي ضرورة حل اشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددا لابد حلها حتي لا يمكن منع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، من خلال مجلس أمناء منتخب، حتى يكون هناك تمثيل شعبي ورقابة شعبية وفقا للدستور.

وطالب بضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلي والإدارة المحلية.