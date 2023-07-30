ممثل كتلة الحوار الوطني يطالب بإتاحة التصويت الإلكتروني في الانتخابات

قال الدكتور باسل عادل ممثل كتله الحوار في الحوار الوطني، إننا لدينا تعليق على مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، إذ لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة 52 والتي تعطي رئيس اللجنة مدة 5 أيام لإعلان النتائج، لذا نوصي بإعلانها خلال 24 ساعة.

شفافية العملية الانتخابية

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية أن المادة 50 تنتقص من شفافية العملية الانتخابية ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا، وفي نهاية كل 3 أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات، ويجرى الإعلان والكشف عنها للجميع، مطالبا باللجوء وإتاحة التصويت الإلكتروني، موضحا: «بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت».

تسليم الفواتير الانتخابية في وقتها

وفيما يخص الإنفاق الانتخابي على الدعاية الانتخابية أوصى بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقتها.