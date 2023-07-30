الحوار الوطني يناقش قضية المحليات ومباشرة الحقوق السياسية اليوم

تحت شعار «المساحات المشتركة بين الجميع»، يستأنف الحوار الوطني جلساته اليوم، للأسبوع الخامس بالمحور السياسي، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، اجتماعا لمناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية

وتعقد لجنة المحليات اليوم، جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية «المحليات»، بحضور ممثلي المقترحات واللجان وعدد من الخبراء، من أجل صياغة مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، تٌعرض على مجلس الأمناء أولا تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذها من خلال إحالتها للحكومة لتصدر بها قرارات، أو عرضها على البرلمان لتأخذ طريقها التشريعي.

لجنة النقابات والعمل الأهلي

وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، سبل مواجهة تحديات العمل النقابي العمالي، ويعقد الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، الخميس المقبل، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي لجنة التعليم بدلا من اجتماع لجنة الصناعة الذي كان مقررا ضمن المحور الاقتصادي وتقرر تأجيله لعقد اجتماع لجنة التعليم.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.