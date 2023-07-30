الحوار الوطني يناقش تعديلات قانون المحليات 

بدأت لجنة المحليات في الحوار الوطني، جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية بحضور ممثلي المقترحات، بحضور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزي، وزكي القاضي، وعدد من النواب، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق.

واستعرض الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة للجنة، لتجنب تكرار الحديث في نفس الموضوعات خلال اجتماع اليوم.

وأوضح عبدالوهاب خلال الجلسة، أنّه جرى مناقشة النظم الانتخابية التي تجري على أساسها الانتخابات، والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان في الوحدات المحلية، ولفت إلى عدم حسم هذه القضية، على أمل حسمها في لجنة لصياغة المقترحات والتوصيات.

وأشار إلى مناقشة شروط الترشح وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وموازنة المجلس المحلي، وشروط وأسباب حل المجالس المحلية.

وأضاف أنّ اجتماع اليوم الصباحي والمسائي يناقش 6 موضوعات، تتضمن أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية والاختصاصات والأدوار المحلية، واللامركزية المالية للمحليات، إضافة إلى إدارة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناقش اللجنة أنواع مستويات الوحدات المحلية، وشروط القيادات التنفيذية المحلية واللامركزية المالية للمحليات، وإدارة القاهرة والعاصمة الإدارية.