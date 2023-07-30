غلق باب استقبال أفلام الدورة الـ39 بمهرجان الإسكندرية السينمائي غدا

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن غلق باب استقبال الأفلام المشاركة بالمسابقات المختلفة للدورة الـ39 والمقرر انعقادها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر، غدًا الاثنين الموافق 31 يوليو.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

ومن المقرر أن تبدأ أعمال لجان اختيار المسابقات المختلفة للمهرجان، والمكونة من مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، ومسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، ومسابقة أفلام الطلبة.

وسيتم اختيار الأعمال بناء على معايير واضحة، تضعها إدارة المهرجان كل عام، ويتم تنفيذها بشروطها على الأعمال المتقدمة والمشاركة في المهرجان.

معلومات عن مهرجان الإسكندرية

يذكر أنّ مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.