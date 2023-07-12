مواعيد حفلات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن مواعيد حفلات مهرجان الصيف الدولي الذي تبدأ فعالياته 2023/8/3، وتستمر الحفلات حتى 1 سبتمبر 2023 المقبل.

مواعيد حفلات مهرجان الصيف الدولي

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مكتبة الإسكندرية حريصة على تعدد الأنشطة في كل المجالات الثقافية والفنية والأدبية لإثراء الحياة وتلبية، رغبات الشباب وخلق جو من البهجة الثقافية والفنية ولتكون مكتبة الإسكندرية منبراً لهم ولتمارس المكتبة دورها الحقيقي فى رفع الوعى وتنمية الفكر لدى المجتمع المصري بمختلف فئاته العمرية ومن هذا المنطلق سيتم البدء في مهرجان الصيف الدولي لعرض مجموعة حفلات غنائية وموسيقية لكبار فناني مصر.

حفلات المهرجان

وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة يعمل دائمآ على تقديم العديد من الأنشطة لجذب الشباب إلى مكتبة الإسكندرية من خلال المعارض والحفلات الغنائية والموسيقية والندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية وعن مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية ستكون حفلاتة كالتالي.

-حفل فرقة مسار إجباري. 2023/8/3

-حفل عمر خيرت 2023/8/7.6

-‏حفل فرقة جدل 2023/8/10

-‏حفل على الحجار 2023/8/11

-‏حفل هاني عادل 2023/8/12

-‏حفل دينا الوديدي 202/8/17

-‏حفل ستروبرى سويونج و 404 باند 2023/8/18

-‏حفل آخر زفير 2023/8/23

-‏حفل مولويية المصرية 2023/8/24

-‏حفل هاني شنودة 2023/9/1