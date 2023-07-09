مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية الفنان الكبير محمود مرسي في أكتوبر

يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، خلال دورته الـ39 في شهر أكتوبر من العام الجاري، بمئوية الفنان الكبير محمود مرسي، تكريما لمسيرته الفنية الكبيرة.

مئوية محمود مرسي في مهرجان الإسكندرية

ويعد الفنان الراحل محمود مرسي من مواليد عام 1923 وقدم على مدار مشواره الفني العديد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرزها السمان والخريف، وشيء من الخوف، والليلة الأخيرة، وحد السيف، والباب المفتوح.

كتاب عن مسيرة محمود مرسي

وسيُصدر مهرجان الإسكندرية، في دورته المقبلة، المقرر انعقادها في شهر أكتوبر، كتابًا عن مسيرة الفنان الراحل يُعده الناقد دكتور وليد سيف، ويتسلم درع التكريم نجله دكتور علاء محمود مرسي.

مهرجان الإسكندرية

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.