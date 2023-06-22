قال الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: لا نحتاج قوانين جديدة للتعامل مع المجتمع المدني بل نحتاج تفعيلها بشكل قوي.

جاء ذلك خلال جلسة «مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع، ونوه إلى أنه توجد مسارح لا يتم الإعلان عنها من وزارة الثقافة معقبا: «إزاي الجمهور العادي هيعرف بهذه المسرحيات، يجب أن يكون هناك جزء للدعاية عنها».

لا نحصل على 40 في المائة من ميزانية وزارة الثقافة

وواصل أن مهرجانات المجتمع المدني لا تأخذ 40 في المائة من ميزانية وزارة الثقافة كما يدعي البعض، مطالبا بضرورة تنفيذ القرارات وليس الحديث عن صدورها فقط واختتم أن التلفزيون المصري من أجل نقل فعاليات المهرجانات يطلب 10 آلاف دولار مستنكرا هذا الرقم.

وانطلقت منذ قليل رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم ، الخميس، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

يشار إلى أن المحور المجتمعي قد عقد في ثاني جلساته أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين قضية التعليم قبل الجامعي، كما لجنة القضية السكانية على مدار جلستين تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.

‏ يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.