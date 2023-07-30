مصرع طالب ثانوي غرقا بشاطئ بورسعيد.. جرفه التيار

يجري رجال الإنقاذ البحري ببورسعيد، البحث عن جثمان طالب ثانوي العام غرق اليوم أثناء الاستحمام بشاطئ بحر بورسعيد بنطاق حي المناخ، رغم ارتفاع الأمواج، ووضع الرايات السوداء على شاطئ بورسعيد.

الطالب نزل رغم رفع الرايات السوداء

وصرح إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد لـ«الوطن»، إنه جرى رفع الرايات السوداء بطول شاطئ بورسعيد منذ أمس، كتحذير شديد الخطورة للمواطنين من النزول والسباحة في البحر لارتفاع الأمواج زادت إلى أكثر من 2 متر ونصف صباح اليوم، كما شهد البحر سحب شديد بحيث يمنع أي شخص من السباحة.

غريق بورسعيد دخل إلى الغاطس

وأضاف مدير شاطئ بورسعيد، أن حادث الغرق وقع عندما نزل شابين إلى البحر في تمام الساعة 7 صباحا من ناحية شاطئ «ستايل سكوير» بحي المناخ، لكن عاد أحدهما إلى الشاطئ ولم يتمكن طالب الثانوية العامة من العودة وغرق في البحر، وتلقينا الخبر بعد نصف ساعة من تواجده في البحر.

وأوضح مدير شاطئ بورسعيد، أن رجال الإنقاذ النهري والشاطئ والحماية المدنية يبحثون عن غريق بورسعيد وسط خطورة في النزول لارتفاع الأمواج، لافتا إلى أنه يأمل في العثور على الجثة عند الحاجز الغربي لقناة السويس، أو من ناحية حي الشرق، في حالة هدوء الرياح، موضحا أن الفقيد طالب بالصف الثاني الثانوي ونزل مع أصدقاءه رغم التحذيرات منذ أمس من النزول للمياه.

وكان اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من مدير شاطئ بورسعيد يفيد بغرق الطالب زياد هاني 18 طالب بالصف الثاني الثانوي، الذي نزل البحر، رغم التحذيرات من نزول المياه في ذلك التوقيت، ويجري البحث عن جثمانه.