انتشال جثة طالب ثانوي غرق في نهر النيل بالصف

تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب ثانوي غرق في نهر النيل، اليوم الأربعاء، بمنطقة الصف، لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من قسم شرطة الصف يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طالبا بالصف الثالث الثانوي من منطقة عرب الحصر القبلية بمركز الصف، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وجرت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

معنى إسفكسيا الغرق

الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، قال إن مصطلح إسفكسيا الغرق، تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال، وأنَّ الشخص المتوفى نتيجة الغرق تبدو عليه أعراض مختلفة، منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.