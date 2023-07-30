ماذا دار في جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم؟.. مقرر اللجنة يوضح

كشف المهندس محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، كواليس ما دار في جلسة المحور السياسي للحوار الوطني اليوم، وما تم إنجازه مؤخرا، لافتا إلى أنّ مبادرة الحقوق السياسية، أحد النقاط المفصلية، واللجنة تحمل الاسم ذاته، وهي نقطة مهمة لأنها مفتاح التغيير والأمل، فحين يعلم المواطن أنّ لديه حقوق وقدرة على ممارستها، يصبح لديه قدرة على الاختيار الصحيح والتوجه المناسب، وتكون هذه هي الآلية الطبيعية لأي اختيار يتم عبر الصناديق.

جلسة المحور السياسي

وأضاف عبدالغني لـ«الوطن»، أنّ المجتمع لديه إشكاليات عدّة، مثل عزوف بعض الناخبين عن الذهاب لصناديق الانتخاب، والمطلوب في جلسة اليوم هو مناقشة كيفية تفعيل قانون مباشرة الهوية السياسية وتحسين شروط أداءه والاستماع لآراء الأحزاب والشخصيات العامة والخبراء، لتحسين الأداء بشكل عام.

وأشار مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلى أنّ اللجنة ناقشت 3 موضوعات أساسية، أولها النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ والاقتراحات الخاصة بأعداد أعضاء النجلسين، وقضية التفرغ لأعضاء المجلسين، وكيفية تطبيقها والتمسك بالنصوص الدستورية التي تؤكد تفرغ الأعضاء لأداء مهامهم التشريعية.

الحوار الوطني

ولفت إلى الانتهاء من الجزء الخاص بالأعداد والتفرغ، ويبقى الجزء الخاص بالنظام الانتخابي واختياره وآليات تطبيقه شاملة، والجزء الخاص بتفصيل الدوائر الانتخابية، والأمور المرتبطة بالعمليات الانتخابية.