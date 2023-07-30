رئيس «فنية الحوار الوطني»: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز دستوريا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.

مناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية

وقال خلال كلمته في مناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إنّ التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.

وواصل: «نحن أمام أصلين متساويين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدي المشرع لها».

وأشار إلى أنّ المحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدي للمشرع للمشكلات من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع.

إجازة فرض الضريبة المحلية

وأكد الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها في الضرائب المحلية، موضحًا أنّه يوجد في مصر ضعف بفرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية، مشيرا إلى أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب في فنادقها يدفع مبلغ يسمى ضريبة محلية.

وأوضح أنّ قانون الإدارة المحلية الحالي أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءت، مشيرا إلى أنّ هناك محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.

وأكد أنّ الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة 38 ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة.