النائبة هند رشاد: الحوار الوطني يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل

ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استئناف جلسات الحوار الوطني، موضحة أن ذلك يؤكد الجدية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل المشكلات التي وقع الاختيار عليها، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.

تقديم المقترحات والرؤى في الحوار الوطني

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الحوار الوطني يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، ويطرح فيها المشاركين آرائهم بمنتهى الحرية بمختلف القضايا والموضوعات وفقا لرؤيته السياسية والأيدولوجية ولا قيود على أحد، خاصة وأن الجميع حريص على المصلحة العامة.

وأوضحت أنه على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطني العديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآراء، إضافة للمناقشات الثرية التي تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك بلورة لهذه المناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم هذه المقترحات او المناقشات، الجميع حريص على أن تصب المخرجات في إطار المصلحة العامة للوطن.

صياغة مخرجات حقيقية للوصول لنتائج ملموسة

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذي يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقية للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسى الحقيقي على أرض الواقع ويعتبر نقطة مهمة في الحياة السياسية المصرية.