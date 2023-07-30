السجن المشدد من سنة إلى 5 أعوام للمتهمين في أحداث شغب السلام

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث شغب السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، و16 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والحبس عام مع الشغل لـ4 آخرين، ووضعهم تحت المراقبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تهمة حيازة وإحراز مفرقعات

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، فإن المتهمين، وبعد خضوعهم إلى جلسة تحقيق مُكثفة من النيابة العامة، وجّهت لهم حيازة وإحراز مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها.

تجمهر أمام قسم شرطة السلام

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين تجمهروا أمام قسم شرطة السلام، وكان غرضهم من ذلك إحداث فوضى، عن طريق إطلاق ألعاب نارية على المواطنين، ما عرض حياتهم للخطر، واتفاقهم فيما بينهم على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين استخدموا المفرقعات في نطاق قسم شرطة السلام ثانٍ على النحو المبين في الأوراق، ما تسبب في إحداث تلفيات كثيرة في عدد من سيارات الشرطة، بعد إحداثهم الشغب أمام قسم شرطة السلام.