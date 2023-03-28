الجنايات تستكمل محاكمة 19 متهما بـ«أحداث شغب السلام» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام» لحيازتهم ألعابًا نارية ومفرقعات.

تأجيل للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الثلاثاء 28 مارس للمرافعة.

هيئة المحكمة

,تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

حيازة مفرقعات

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، فإنّ المتهمين الـ19 بعد خضوعهم إلى جلسة تحقيق مُكثفة من النيابة العامة، وجّهت لهم حيازة وإحراز مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها.

عمل تجمهر أمام قسم شرطة السلام

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين تجمهروا أمام قسم شرطة السلام وكان غرضهم من ذلك إحداث فوضى، عن طريق إطلاق ألعاب نارية على المواطنين، ما عرض حياتهم للخطر، واتفاقهم فيما بينهم على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين استخدموا المفرقعات في نطاق قسم شرطة السلام ثانٍ على النحو المبين في الأوراق، ما تسبب في إحداث تلفيات كثيرة في عدد من سيارات الشرطة، بعد إحداثهم الشغب أمام قسم شرطة السلام.