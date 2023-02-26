الجنايات تستكمل محاكمة 19 متهمًا في قضية «أحداث شغب السلام» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا لحيازتهم ألعابًا نارية ومفرقعات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام».

تأجيل للشهود

وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 26 فبراير، للشهود.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

التجمهر أمام قسم الشرطة

وخضع المتهمين الـ19 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم تورطهم في إحراز وحيازة مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها، والتجمهر أمام قسم شرطة السلام وكان غرضهم من ذلك إحداث فوضى.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أيضا قيام المتهمين الـ19 باستخدام المفرقعات وإطلاق ألعاب نارية على المواطنين مما عرض حياتهم للخطر، واتفاقهم فيما بينهم على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدموا المفرقعات في نطاق قسم شرطة السلام ثانٍ على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالتسبب في إحداث تلفيات كثيرة في عدد من سيارات الشرطة، بعد إحداثهم الشغب أمام قسم شرطة السلام.