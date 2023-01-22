«الجنايات» تستكمل محاكمة 19 متهما في «أحداث شغب السلام» اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة عدد 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، لحيازتهم ألعابًا نارية ومفرقعات.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

التجمهر أمام قسم شرطة السلام

وحسب ما جاء في أوراق القضية، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الـ19 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، قيامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة السلام وكان غرضهم من ذلك إحداث فوضى، وحيازتهم وإحرازهم مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها.

تعريض حياة المواطنين للخطر

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنهم اتفقوا فيما بينهم على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة، وعرضوا حياة المواطنين للخطر، مستخدمين في ذلك المفرقعات وأطلقوا ألعاب نارية على المواطنين، بشكل عشوائي في نطاق منطقة قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تسببوا بإحداث تلفيات كثيرة في عدد من سيارات الشرطة، بعد إحداثهم الشغب أمام قسم شرطة السلام.