مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع.. و10 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت 10 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 1.24% إلى مستوى 17554.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04% عند مستوى 3517.81 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.41%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.41% عند مستوى 5192.37 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، وسجل ارتفاعا 1.16% عند مستوى 3181.3 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.06 مليار جنيه، من خلال التداول على 771.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 72.344 ألف صفقة، كما سجلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليارات جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.189 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.