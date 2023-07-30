عزام الأحمد: الفصائل متفقة على مقاومة الاحتلال.. وكل فلسطيني من حقه حمل السلاح

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن الهدف هو توحيد الجهد الفلسطيني من كل الفصائل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة، و90% من هذا الملف هناك اتفاق عليه من المقاومة الشعبية ورجال الحراسة وحماية المخيمات.

وأضاف الأحمد خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة قناة القاهرة الإخبارية، على هامش اجتماع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية بالعلمين، أن التحرك السياسي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، وبعض الفصائل لديها ملاحظات مثل حركة حماس التي تعتبر خارج المنظمة، ولا بد من تسهيل هذا الملف.

الاجتماع تناول أشكال النضال

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية تناول أشكال النضال، هل مقاومة شعبية سلمية أم هناك أشكال متعددة؟ مشيرًا إلى وجود أشكال متعددة، وفي مثل هذا الحوار يتم الاتفاق في ضوء التطورات وصولا إلى إنهاء الانقسام.

عزام الأحمد: سلاح المقاومة من حق كل فلسطيني

وأكد أن كلمة سلاح المقاومة لا مكان لها في المفاوضات، لافتًا إلى أن كل فلسطيني من حقه أن يحمل سلاح: «نحن الآن في مرحلة التحرر الوطني، بن غافير نفسه سمح لكل المواطنين الإسرائيليين بحمل السلاح وإطلاق النار»، كما أن أشكال النضال لا يحددها فصيل، ولكن تحددها فصائل.