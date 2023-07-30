حملات مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بحي العامرية

قال السيد موسي رئيس حي العامرية أول، إن الحي شن عدة حملات مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحال العامة والصيدليات والأسواق ورصد المخالفات الموجودة بها، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الأسواق وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

تنفيذ حملات مكثفة بحي العامرية أول

أضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى تنفيذ الحملات بوجود دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي و بحضور الطب البيطري ومديرية التموين ومندوبي التفتيش الصيدلي والرقابة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وشركة المياه والصرف الصحي وإدارة الرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإدارة الرخص وشئون البيئة والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحي.

محاضر وإنذارات

استهدفت الحملة منطقة العامرية البلد حيث جرى التفتيش على 6 من المحال العامة، ومطعم مشويات، وعدد 2 صيدلية، وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شؤنهم تجاه المخالفات التي جرى رصدها وتحرير 79 محضرا مخالفة متنوعة و6 إنذارات والتحفظ على 62 حالة إشغالات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.

إيقاف أعمال

كما تم إيقاف أعمال حالة بناء بدون ترخيص بمنطقة النهضة قرية طيبة 2 والتحفظ على بطاقة الرقم القومي للمخالف و2 طن أسمنت، كما تم التحفظ على توكتوك للسير عكس الاتجاه، ومكبر صوت وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

تمهيد طريق

استمراراً لجهود الحي لرفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحي أكد السيد موسى على قيام إدارة الطرق والمرافق وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والأزمات والكوارث بتمهيد الشارع.