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حملات إزالة لمواجهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق بمدينة 6 أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
11:39 م | السبت 08 أبريل 2023
إزالة التعديات بحرم طرق مدينة 6 أكتوبر

إزالة التعديات بحرم طرق مدينة 6 أكتوبر

كُلفت الإدارات المعنية بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بعدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة، وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والاشغالات والتعديات على حرم الطريق، وطبقًا لتوجيهات المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

رفع عربات الفول واشغالات الكافيهات

وأسفرت حملة اليوم بالحي التاني وشارع جمال عبدالناصر ورفع عربات الفول واشغالات الكافيهات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الجهاز.

وأكد المهندس عادل النجار على استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري

ومازالت الحملة مستمرة بكافة الأحياء.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.